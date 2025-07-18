Вьери о том, перешел бы он в Саудовскую Аравию ради 20 млн евро в год: «Они должны были бы платить мне гораздо больше. Я был одним из самых дорогих нападающих мира»
Кристиан Вьери заявил, что не осуждает игроков, уезжающих в Саудовскую Аравию.
– В 26 лет вы бы поехали в Саудовскую Аравию ради 20 миллионов в год?
– Мне должны были бы дать больше. Было время, когда я был одним из самых дорогих нападающих в мире после перехода в «Интер», так что двадцати миллионов было бы слишком мало, нужно было платить гораздо больше... (смеется).
В любом случае, я уже сто раз говорил: я никого не осуждаю, каждый думает о своей жизни и карьере. Меня осуждали течение двадцати лет, так ничего и не поняв... Понятно, почему Ретеги решил уйти – денег предлагают очень много. В некоторых случаях нет правильного или неправильного выбора, – сказал бывший нападающий «Интера».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
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