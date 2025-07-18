Рамос – покидающему «Реал» Васкесу: «Ты пришел ребенком, а уходишь женатым, с тремя детьми и 23 титулами. Ты являешься примером как личность и спортсмен для всех мадридиста»

Серхио Рамос обратился к покидающему «Реал» Лукасу Васкесу.

«Посвящается моему дорогому Луките, который провел десять лет в основной команде любимого клуба. Всего ничего, брат!

Ты пришел сюда ребенком, а уходишь женатым, с тремя детьми и 23 титулами в руках. Но, прежде всего, ты оставляешь после себя память о труде, дисциплине, упорстве, щедрости, дружеском общении и той радости в раздевалке, которая нам так нравится. Ты являешься примером как личность и спортсмен для всех мадридиста.

Мы были партнерами по команде, мы были братьями, мы были близкими людьми и никогда не уставали смеяться и, прежде всего, побеждать вместе. Спасибо за все, что ты дал «Реалу ». Гордись этим, потому что это потрясающе, и ты уже знаешь, что я от всего сердца желаю тебе всего наилучшего в будущем.

Тебя любят и по тебе скучают. До скорой встречи, приятель», – написал бывший защитник «Реала», выступающий за мексиканский «Монтеррей ».

Рамос прикрепил к посту несколько совместных фотографий с Васкесом и другими игроками мадридского клуба. На одной из них Лука Модрич целует Серхио в щеку после победы в Лиге чемпионов.

Васкес об уходе из «Реала»: «Мне выпала честь делить раздевалку с легендами и завоевывать трофеи, я чувствовал, что я дома. Я осуществил мечту – ухожу, но не прощаюсь»