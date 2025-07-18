Алексей Мелешин сменил Комбарова на посту тренера «Спартака-2»

Алексей Мелешин стал новым тренером «Спартака-2».

49-летний специалист сменил Дмитрия Комбарова , который в четверг возглавил «Чайку» из Песчанокопского.

В штаб Мелешина вошли ассистент тренера Дмитрий Ратников и тренер по физподготовке Артем Веселов.

Мелешин — воспитанник «Спартака», выступал за красно-белых с 1996 по 1999 год, забив в 90 матчах 8 голов. Вместе со «Спартаком » он стал 4-кратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

С 2011 года Мелешин работает тренером в системе «Спартака»: возглавлял команды различных возрастов в академии, входил в тренерский штаб молодежной команды, был исполняющим обязанности тренера дубля.

До перехода в «Спартак-2 » Мелешин возглавлял команду 2008 года рождения, с которой в сезоне-2024 взял серебряные медали ЮФЛ-2. В сезоне-2016/17 в качестве ассистента тренера выиграл молодежное первенство.