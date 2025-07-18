«Парма» предложила 6+ млн евро за Рейну. «Боруссия» требует чуть больше за хавбека
Хавбек Джованни Рейна может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Парму».
Итальянцы предложили за 22-летнего американца 6 млн евро и бонусы, тогда как немецкий клуб требует чуть больше, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Самому Рейне «Парма» предложила 3-летний контракт с отступными в размере 25 млн.
В 26 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Боруссию» на счету полузащитника 2 гола и 1 ассист.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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