«Парма» предложила 6+ млн евро за Рейну. «Боруссия» требует чуть больше за хавбека

Хавбек Джованни Рейна может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Парму».

Итальянцы предложили за 22-летнего американца 6 млн евро и бонусы, тогда как немецкий клуб требует чуть больше, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Самому Рейне «Парма » предложила 3-летний контракт с отступными в размере 25 млн.

В 26 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Боруссию» на счету полузащитника 2 гола и 1 ассист.