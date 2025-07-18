Матч окончен
ХИК победил фарерский «Рунавик» 5:0 после поражения 0:4 в первом матче и вышел во 2-й раунд квалификации Лиги конференций
ХИК совершил камбэк после поражения 0:4 в Лиге конференций.
Финский клуб встречался с «Рунавиком» в 1-м квалификационном раунде турнира. В первом матче команда с Фарерских островов одержала победу со счетом 4:0.
Однако ХИК пробился в следующий раунд, победив 5:0 в ответной встрече. Финны забили 4-й гол на 4-й добавленной ко второму тайму минуте и тем самым перевели игру в дополнительное время.
Финская команда играла в большинстве с 15-й минуты и нанесла 60 ударов по воротам соперника (15 в створ) за игру.
Сантери Хостикка забил победный мяч на 93-й минуте.
Лига Конференций. 1-й квалификационный раунд
17 июля 16:00, Болт Арена
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости