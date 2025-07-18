Колосков о Слуцком: «Отлично представляет российский футбол в Китае. Желаю ему взять и национальный чемпионат»

Вячеслав Колосков оценил продление контракта между Леонидом Слуцким и «Шанхай Шэньхуа».

Тренер возглавляет китайский клуб с января 2024 года, завоевав с ним два Суперкубка Китая и заняв второе место в чемпионате страны.

«Слуцкий отлично представляет российский футбол в Китае. Берет трофеи, ставит рекорды, успешен в международных клубных турнирах. Так что совсем не удивлен, что «Шанхай » предложил ему и его российским помощника продлить контракт на два года.

Желаю в этом году Слуцкому взять и национальный чемпионат», – сказал почетный президент РФС.