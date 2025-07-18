Корнеев о селекции «Спартака»: «Жестко опаздывает. На проблемные позиции никого не купили, Заболотный – человек обоймы»

Игорь Корнеев оценил летнюю трансферную кампанию «Спартака».

В это межсезонье красно-белые подписали лишь нападающего Антона Заболотного.

«Тут надо говорить просто по фактам. «Спартак » жестко опаздывает в этом трансферном окне. Если большинство команд уже понимают, что хотят, то «Спартак» везде не успевает.

На проблемные позиции никого не купили, до сих пор нет центрального нападающего, который решал бы вопросы как основной. Угальде может забивать, а потом остановиться, Заболотный – человек обоймы», — сказал бывший футболист сборной России.