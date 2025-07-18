Садулаев взял в «Ахмате» 7-й номер, под которым играл Бериша. Сообщалось, что Лечи может перейти в ЦСКА за 7+1 млн евро
Атакующий хавбек «Ахмата» Лечи Садулаев сменил игровой номер.
25-летний футболист взял семерку, под которой выступал вингер Бернард Бериша, расторгнувший в четверг контракт с «Ахматом».
Ранее Садулаев играл под 10-м номером.
Сообщалось, что ЦСКА согласовал трансфер полузащитника за 7+1 млн евро.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости