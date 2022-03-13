Тухель о матче с «Лиллем»: «Челси» дадут самолет. Если нет – поедем на поезде. Не на поезде, так на автобусе. Не будет автобуса – сам поведу минивэн»

Теги Лилль Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель ахахаха Футбол

Томас Тухель пообещал любыми способами добраться до Франции ради матча «Челси» с «Лиллем».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами состоится 16 марта.

«По последней информации, которой я обладаю, нам предоставят самолет: мы сможем и туда долететь, и обратно на нем вернуться. Если нет, то поедем на поезде. Если не на поезде, то на автобусе. Если не будет автобуса, то я сам поведу минивэн.

Если бы меня 30 лет назад попросили побыть на бровке во время матча Лиги чемпионов, я бы только спросил, когда мне быть на месте», – сказал главный тренер «Челси».

«Пока есть форма и автобус, мы будем играть. Точно будем бороться». Тухель – щит для «Челси», говорит только он

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