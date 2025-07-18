Антон Заболотный: «Болельщики «Спартака» не обязаны меня принимать, но сделаю все, чтобы изменить их мнение»

Антон Заболотный заявил, что постарается понравиться болельщикам «Спартака».

Красно-белые подписали 34-летнего экс-форварда «Химок», ЦСКА и «Зенита» этим летом.

«Быстро ли примут болельщики? Я их полностью понимаю, понимаю их реакцию. Они не обязаны меня принимать, но я сделаю все, чтобы изменить их мнение. Я готов выложиться на все 100%, играю ради команды.

Я пока не думал, буду ли праздновать голы в ворота «Зенита» и ЦСКА, посмотрим. Да, есть принципиальные матчи. Но надо концентрироваться на всем чемпионате, на дистанции.

Особенное празднование? У меня оно всегда только одно. Надо делать то, что работает», — сказал форвард «Спартака ».