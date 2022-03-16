«Вест Хэм» о расследовании против Зума: «Ветеринар проверил котов. Их здоровье в порядке, травм нет»

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Против Курта Зума и его брата начато расследование из-за жестокого обращения с кошкой.

Как пишет Sky Sports, Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) предъявило обвинение защитнику «Вест Хэма» и его брату Йоану Зума.

«Вест Хэм» выступил с заявлением по этому вопросу: «Клуб знает о заявлении RSPCA по поводу расследования в отношении Курта Зума. Курт по-прежнему полностью сотрудничает в этом вопросе, клуб его поддерживает.

Как мы понимаем, коты Курта были проверены ветеринаром. Их здоровье в порядке, травм они не получили.

По юридическим причинам ни Курт, ни клуб не будут давать дальнейших комментариев по теме».

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