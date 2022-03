«Жизни кошек важны». Баннер для Зума пролетел над полем во время матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм»

Болельщики снова припомнили историю с избиением кошки.

Во время матча 28-го тура – «Вест Хэм» над полем пролетел самолет, который протащил за собой баннер для француза – Cats Lives Matter («Жизни кошек важны»).

Это отсылка к слогану движения против в расизма Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

Кроме того, на трибунах была замечена надувная кошка с надписью Kick me («Пни меня»).

