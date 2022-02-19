«Вуд постоянно говорил «мяу» Зума, Доусон пожаловался судье». Коллимор о матче «Вест Хэм» – «Ньюкасл»

Стэн Коллимор сообщил, что Крис Вуд во время игры припоминал Курту Зума инцидент с кошкой.
«Крэйг Доусон во время матча «Вест Хэм» – «Ньюкасл» пожаловался судье на то, что Крис Вуд постоянно говорил «мяу» Курту Зума», – написал экс-форвард «Ливерпуля».
Игра 26-го тура АПЛ завершилась вничью – 1:1.
Зума пинал и бил кошку за разбитую вазу. Его требуют отдать под суд (полиция уже включилась) и выгнать из клуба и сборной
Зума серьезно влип из-за видео с кошкой – уже потерял контракт с adidas. Спонсоры угрожают и «Вест Хэму»