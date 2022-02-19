Фердинанд о Зума и кошке: «Думаю, Курт раскаивается, но он должен понести наказание»

считает, что должен понести наказание за инцидент с кошкой.

«Во-первых, я думаю, что Зума раскаивается, что важно, когда ситуация стала настолько резонансной.

Оглядываясь назад, я думаю, что не ожидал такой шумихи. Сейчас они, оглядываясь назад, думают: «Возможно, нам стоило убрать его из состава на матч с «Уотфордом». После случившегося их рассматривали под микроскопом.

Он должен понести наказание. Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными сейчас расследует это дело. Я думаю, что последует наказание, и он подумает: «Я должен принять наказание, которое меня постигнет», – сказал Фердинанд BT Sport.

Зума серьезно влип из-за видео с кошкой – уже потерял контракт с adidas. Спонсоры угрожают и «Вест Хэму»

Зума пинал и бил кошку за разбитую вазу. Его требуют отдать под суд (полиция уже включилась) и выгнать из клуба и сборной