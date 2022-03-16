Хау о вопросах о правах человека в Саудовской Аравии: «Я имею право ответить так, как будет лучше для «Ньюкасла». Моя тема – футбол»

заявил, что недостаточно компетентен в вопросах о соблюдении прав человека.

Главному тренеру «Ньюкасла» задали вопрос нарушении прав человека с Саудовской Аравии. «Ньюкасл» принадлежит государственному инвестиционному фонду этой страны

«Нет ничего неудобного в том, когда тебя спрашивают о геополитике. Я понимаю, что вы должны спросить, и у меня нет с этим проблем, но я имею право ответить так, как, по моему мнению, будет лучше для меня и для «Ньюкасла».

Завтра у нас игра с «Эвертоном», и вся моя энергия должна быть направлена на это, иначе пострадает команда.

Моя тема – футбол. Это то, что я знаю. Если я буду говорить о той области, в которой недостаточно компетентен для того, чтобы иметь огромное мнение, я ступлю на опасную почву. Поэтому я буду придерживаться того, в чем, как мне кажется, я разбираюсь», – сказал главный тренер «Ньюкасла».

«В Саудовской Аравии обезглавили 81 человека. Хотелось бы, чтобы Хау и другие могли высказаться об этом». «Международная амнистия» о «Ньюкасле»