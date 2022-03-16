Широков об уходе Перейры: «У нас специалисты в тысячу раз лучше. Без таких иностранцев наш футбол на миллион процентов будет развиваться»

не считает проблемой уход с поста главы департамента судейства.

«У нас специалисты в тысячу раз лучше, чем он. Без таких иностранцев наш футбол на миллион процентов будет развиваться.

Отъезд иностранцев – проблема для нас? Вот таких – точно нет. Пусть едет», – сказал Широков.

Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года.

15 марта контракт Перейры с был прекращен по взаимному согласию сторон.

«ЭСК уехал, этот уехал». Судейство РПЛ на удаленке: Хачатурянц не в России, ушли иностранные эксперты, босс вообще уже не вернется