Широков об уходе Перейры: «У нас специалисты в тысячу раз лучше. Без таких иностранцев наш футбол на миллион процентов будет развиваться»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия РФС судьи Витор Мелу Перейра Спорт-Экспресс Футбол

Роман Широков не считает проблемой уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства.

«У нас специалисты в тысячу раз лучше, чем он. Без таких иностранцев наш футбол на миллион процентов будет развиваться.

Отъезд иностранцев – проблема для нас? Вот таких – точно нет. Пусть едет», – сказал Широков.

Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года.

15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному согласию сторон. 

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