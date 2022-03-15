Сергей Хусаинов: «Витор Перейра – это выставочный человек, для отвода глаз»

Экс-арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на уход с поста главы департамента судейства .

– Что этот Перейра здесь делал? Назначал судей на матчи ? Заканчивайте, это все делалось для отвода глаз футбольной общественности. Кашшаи, Розетти – они полностью разрушили судейскую школу, которую закладывали веками, еще с советских времен. Перейра – это выставочный человек, для отвода глаз, а руководили им те, кто сидел за его спиной.

– Исполняющим обязанности будет Павел Каманцев.

– Мне это имя ни о чем не говорит. Когда Ашот Хачатурянц стал главой РПЛ, он сказал, что будет присматривать за судейским корпусом. Значит, есть человек, который присмотрит за судьями. Перейра – с демократического Запада, им пофигу метель. Главное, чтобы у них все было хорошо. Что будет у нас – им все равно. Он не виноват в том, что такая ситуация с ним случилась. Ответственность будет на тех, кто его приглашал, – сказал Хусаинов.