Хачатурянц об уходе Перейры: «Это не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства»

Ашот Хачатурянц прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.
«Мы благодарны Витору за проделанную работу и профессиональное отношение к делу.
При этом наши договоренности предполагают возможность возобновления сотрудничества в дальнейшем.
Хочу подчеркнуть, что решение не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства, в том числе на оперативную.
Работа продолжается в полном объеме», – заявил председатель судейского комитета РФС.
«ЭСК уехал, этот уехал». Судейство РПЛ на удаленке: Хачатурянц не в России, ушли иностранные эксперты, босс вообще уже не вернется