Хачатурянц об уходе Перейры: «Это не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства»

прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Мы благодарны Витору за проделанную работу и профессиональное отношение к делу.

При этом наши договоренности предполагают возможность возобновления сотрудничества в дальнейшем.

Хочу подчеркнуть, что решение не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства, в том числе на оперативную.

Работа продолжается в полном объеме», – заявил председатель судейского комитета .

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