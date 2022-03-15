Хачатурянц об уходе Перейры: «Это не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства»

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Ашот Хачатурянц прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Мы благодарны Витору за проделанную работу и профессиональное отношение к делу.

При этом наши договоренности предполагают возможность возобновления сотрудничества в дальнейшем.

Хочу подчеркнуть, что решение не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства, в том числе на оперативную.

Работа продолжается в полном объеме», – заявил председатель судейского комитета РФС.

«ЭСК уехал, этот уехал». Судейство РПЛ на удаленке: Хачатурянц не в России, ушли иностранные эксперты, босс вообще уже не вернется

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