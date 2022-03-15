Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС. Он останется в ЭСК

покинул пост главы департамента судейства РФС.

Контракт португальского специалиста с РФС прекращен по взаимному соглашению сторон. Несмотря на такое решение, Перейра останется членом ЭСК РФС.

Исполняющим обязанности главы департамента судейства назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев. Его заместителем станет Николай Иванов, в обязанности которого войдет в том числе проведение дебрифингов арбитров.

«За последние месяцы командой департамента была проделана работа по подготовке всех необходимых стратегических документов, включая общий план развития судейского корпуса в России, образовательные и другие инициативы.

Не сомневаюсь, что все намеченные планы продолжат реализовываться. Благодарю РФС и надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться к взаимодействию», – сказал Перейра.

Португалец возглавлял департамент судейства РФС в сентябре 2021 года.