Веретенников о Мешкове: «За что это чудо получило квалификацию ФИФА?!»

Теги Рубин премьер-лига Россия судьи Олег Веретенников Виталий Мешков Виталий Лисакович Футбол

Олег Веретенников поставил под сомнение квалификацию арбитра Виталия Мешкова.

Тренер «Рубина» опубликовал в своем инстаграме фото судьи и подписал его: «За что это чудо получило квалификацию ФИФА?!»

39-летний рефери подвергся критике со стороны главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого после игры чемпионата России с «Ростовом» (1:2).

С 19-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве из-за удаления форварда Виталия Лисаковича. Сам Слуцкий по ходу матча получил желтую карточку за споры с арбитром.

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