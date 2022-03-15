Веретенников о Мешкове: «За что это чудо получило квалификацию ФИФА?!»

поставил под сомнение квалификацию арбитра .

Тренер «Рубина» опубликовал в своем инстаграме фото судьи и подписал его: «За что это чудо получило квалификацию ?!»

39-летний рефери подвергся критике со стороны главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого после игры чемпионата России с (1:2).

С 19-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления форварда . Сам Слуцкий по ходу матча получил желтую карточку за споры с арбитром.

Слуцкий уже 20 лет воспитывает судей. История холодных отношений – от правого хука до ругательств в рацию резервного