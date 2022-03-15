Веретенников о Мешкове: «За что это чудо получило квалификацию ФИФА?!»

Олег Веретенников поставил под сомнение квалификацию арбитра Виталия Мешкова.
Тренер «Рубина» опубликовал в своем инстаграме фото судьи и подписал его: «За что это чудо получило квалификацию ФИФА?!»
39-летний рефери подвергся критике со стороны главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого после игры чемпионата России с «Ростовом» (1:2).
С 19-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве из-за удаления форварда Виталия Лисаковича. Сам Слуцкий по ходу матча получил желтую карточку за споры с арбитром.
Слуцкий уже 20 лет воспитывает судей. История холодных отношений – от правого хука до ругательств в рацию резервного