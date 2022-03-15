Михаил Вилков: «Еще не родился тот судья, которым будет доволен Слуцкий. Ему все неугодны: Вилков, Иванов, Мешков»

Российский арбитр Михаил Вилков раскритиковал отношение Леонида Слуцкого к судьям.

«Когда у руля судейского корпуса был Ашот Рафаилович Хачатурянц, Леонид Викторович гордо произносил, что босс молодец! Прошло несколько месяцев, а босс уже в ранге руководителя лиги теперь не молодец? Вообще не вижу смысла на месте Слуцкого поднимать этот хай-вай. Ему все неугодны: Вилков, Иванов, Мешков. Еще не родился тот судья, которым будет доволен Слуцкий.

На поведение Слуцкого стоит обратить внимание ответственным органам в РФС, потому что в интервью на телевидении звучит одно «пи-пи-пи», которое смотрят дети. Это не красит наш российский футбол.

В этом сезоне на телевидение выходит женский чемпионат. Плюс стали чаще показывать мини-футбол, юношескую футбольную лигу. Поведение Слуцкого – плохой пример для быстро развивающихся направлений нашего футбола», – сказал Вилков.