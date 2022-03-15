«Рубин» обратится в ЭСК РФС из-за судейства в матче с «Ростовом»

«Рубин» обратится в ЭСК РФС из-за судейства матча с (1:2).

Казанский клуб хочет получить разъяснения по нескольким моментам матча 21-го тура , который обслуживал .

С 19-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве из-за удаления форварда Виталия Лисаковича. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий по ходу матча получил желтую карточку за споры с арбитром.

«Мешков – пародия на судью. Его надо нахрен дисквалифицировать, #####». Свирепый монолог Слуцкого о судействе

Слуцкий в «Рубине» уничтожает всех: судей-судей-судей, поля, игроков и даже водителя автобуса