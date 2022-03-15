«Слуцкий выходит быть инспектором матча, а не руководить командой. Это мешает ему делать то, что умеет хорошо – тренировать». Журавель о критике тренера в адрес судей

высказался о критике Леонида Слуцкого в адрес судьи .

Главный тренер остался недоволен работой арбитра после поражения от (1:2) в 21-м туре .

«Во время эфира, где мы обсуждали тур РПЛ, мне говорят в ухо: даем видео не по верстке, Слуцкий зажег. И вот мы вместе с гостями – Писаревым и Газзаевым – смотрим и офигеваем.

Весной 2019 года мы заглянули к Слуцкому в гости в Голландию – и попали как раз на матч, который закончился грандиозным скандалом. Слуцкий в интервью разгромил судью, и голландский телеканал по следам этой истории даже устроил им очную ставку. Это было настоящее шоу.

С тех пор тема судейства занимает Леонида Викторовича все больше и больше. и вызывает у него просто запредельные эмоции.

При всей симпатии к Слуцкому, мне кажется, что это перебор. Более того, такая концентрация на работе судьи отвлекает тренера от главных обязанностей. Слуцкий выходит на кромку быть инспектором матча, а не тем, кто руководит действиями своей команды.

Это вредное переключение внимания, это мешает Слуцкому делать то, что умеет хорошо – тренировать», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.

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