«Слуцкий выходит быть инспектором матча, а не руководить командой. Это мешает ему делать то, что умеет хорошо – тренировать». Журавель о критике тренера в адрес судей

Тимур Журавель высказался о критике Леонида Слуцкого в адрес судьи Виталия Мешкова.
Главный тренер «Рубина» остался недоволен работой арбитра после поражения от «Ростова» (1:2) в 21-м туре РПЛ.
«Во время эфира, где мы обсуждали тур РПЛ, мне говорят в ухо: даем видео не по верстке, Слуцкий зажег. И вот мы вместе с гостями – Писаревым и Газзаевым – смотрим и офигеваем.
Весной 2019 года мы заглянули к Слуцкому в гости в Голландию – и попали как раз на матч, который закончился грандиозным скандалом. Слуцкий в интервью разгромил судью, и голландский телеканал по следам этой истории даже устроил им очную ставку. Это было настоящее шоу.
С тех пор тема судейства занимает Леонида Викторовича все больше и больше. и вызывает у него просто запредельные эмоции.
При всей симпатии к Слуцкому, мне кажется, что это перебор. Более того, такая концентрация на работе судьи отвлекает тренера от главных обязанностей. Слуцкий выходит на кромку быть инспектором матча, а не тем, кто руководит действиями своей команды.
Это вредное переключение внимания, это мешает Слуцкому делать то, что умеет хорошо – тренировать», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.
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