Депутат Терюшков о расширении РПЛ: «Мы даем детям возможность видеть горизонты планирования профессии. «Химки» топят за детей»

Депутат Госдумы выступил за расширение .

«Хочу сказать всем скептикам. Мы говорим не о расширении лиги, а о государственной политике в сфере физкультуры и спорта.

Расширяя лигу, мы даем возможность расширения географии большого футбола в нашей стране. Даем возможность детям видеть горизонты планирования своей профессии.

Сделать местечковую лигу в виде закрытого клуба можно, но ни о какой государственной политике тогда речь идти не может. Потратить большие деньги на игроков с иностранными паспортами в ущерб доморощенным спортсменам – штука несложная. А вот воспитать своих гораздо тяжелее.

Зритель на трибуны вернется, а вот многомиллиардные вложения в клубы, которые не отразили на спортивном результате, уже не вернешь.

Для несведущих хочу сказать, что футбольный клуб на 80% финансируется за счет частных инвестиций, «топим» мы за детей», – сказал куратор «Химок» Роман Терюшков в телеграм-канале.