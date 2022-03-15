Депутат Терюшков о расширении РПЛ: «Мы даем детям возможность видеть горизонты планирования профессии. «Химки» топят за детей»

Теги Химки премьер-лига Россия детский футбол Политика Роман Терюшков Матч ТВ Футбол

Депутат Госдумы выступил за расширение РПЛ.

«Хочу сказать всем скептикам. Мы говорим не о расширении лиги, а о государственной политике в сфере физкультуры и спорта.

Расширяя лигу, мы даем возможность расширения географии большого футбола в нашей стране. Даем возможность детям видеть горизонты планирования своей профессии.

Сделать местечковую лигу в виде закрытого клуба можно, но ни о какой государственной политике тогда речь идти не может. Потратить большие деньги на игроков с иностранными паспортами в ущерб доморощенным спортсменам – штука несложная. А вот воспитать своих гораздо тяжелее.

Зритель на трибуны вернется, а вот многомиллиардные вложения в клубы, которые не отразили на спортивном результате, уже не вернешь.

Для несведущих хочу сказать, что футбольный клуб «Химки» на 80% финансируется за счет частных инвестиций, «топим» мы за детей», – сказал куратор «Химок» Роман Терюшков в телеграм-канале.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные