Вилков о Слуцком: «К судьям надо уважительно относиться и искать проблему в себе»

Российский арбитр высказался о критике Леонида Слуцкого в адрес судей.

«Я не видел и не слышал, кто бы ругался и ругал судей больше, чем Слуцкий! Истина проста: к судьям надо уважительно относиться. Нужно искать проблему в себе!

Эмоции надо оставлять при себе, у многих тренеров кипит голова моментально сразу после игры, но через несколько минут они остывают и претензии уходят на задний план!

Попросите Слуцкого, Галицкого и Федуна, чтобы они своих воспитанников, которые не проходят в профессиональный футбол как игроки, отправляли в академию РФС в качестве арбитров. Они получат судейское образование и смогут работать в .

Тогда у Слуцкого не поднимется язык на волгоградского мальчика орать матом на всю страну, мол, он обидел татарский футбол!» – сказал Вилков.

Слуцкий о Мешкове: «Он или профнепригоден, и его надо нахрен дисквалифицировать #####, или тогда ##### ##### предвзят. Пародия на судью»

Слуцкий о судействе Мешкова: «Такие люди губят наш футбол. Он плюнул нам в лицо, издевается»

Слуцкий о критике Мешкова: «Если меня дисквалифицируют, уеду в Волгоград заниматься академией. Почему я должен молчать?»