Экс-арбитр Николаев: «У Слуцкого снесло рамки. Судейство Мешкова не заслужило такой реакции»

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Экс-арбитр Алексей Николаев оценил реакцию Леонида Слуцкого на судейство Виталия Мешкова.

«Футбол – это всегда эмоции. Нужно держать себя в рамках, сейчас у господина Слуцкого эти рамки немного снесло.

Судейство Мешкова не заслуживало такой реакции. В этой игре было принято одно ключевое решение – красная карточка. По этому эпизоду ни у кого не возникло вопросов: футболист Лисакович сразу схватился за голову, так как понял, что сделал что-то страшное.

Слуцкий сказал, что Мешков в свое время не подал ему руки, поэтому корень зла лежит там», – отметил Николаев.

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