Дарья Карпина о ревности: «Валера не дает поводов, но есть нескромные девушки. Одна на дне рождения подошла и шепнула ему на ушко «здравствуйте» – я рассмеялась»

рассказала, что не дает ей поводов для ревности.

– Валерий – красивый мужчина, альфа-самец. Ты его ревнуешь?

– Нет. В первую очередь потому, что он не дает поводов. У нас отличные отношения, я не обделена вниманием. Валера постоянно звонит, пишет, узнает, как у меня дела. Каждый день говорит, что любит.

У меня совершенно нет мыслей его ревновать. Другой вопрос, что происходят разные ситуации прямо при мне. У нас есть нескромные девушки. Например, как-то были на дне рождения в ресторане – там какая-то яркая женщина подошла и на ушко Валере говорит: «Здравствуйте, Валерий Георгиевич».

Я тогда не ревновала – рассмеялась. В таких ситуациях удивляешься простоте женщины.

– А он что-то ответил женщине?

– Ничего, дальше пошел. Вот такие моменты случаются. Но я не ревную.

– Ты ездишь за Валерой на матчи по России, по миру – нет такого, что другие говорят: «Она специально везде с ним, чтобы другие женщины не подходили»?

– Мне было бы приятно, если думали бы так. Но на самом деле почему-то сейчас пишут, что за счет этого я пиарюсь. До сих пор езжу за «Ростовом»: это мои искренние чувства, это нормально. А что я должна делать, когда у сборной важная игра? Мои родители тоже приезжают – наверное, тоже для пиара.

Теория о том, что боюсь каких-то женщин, стала бы для меня даже понятнее, чем то, что отправляюсь на матчи, чтобы себя пропиарить, – сказала жена главного тренера и сборной России в интервью Алле Шишкиной.