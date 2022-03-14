Жена Карпина о самых дорогих покупках семьи: «Mercedes, на нем еще таксовать можно. Квартира в Эстонии за 200+ тысяч евро»

Жена Валерия Карпина рассказала о самой крупной покупке их семьи.

– Сейчас он на чем ездит?

– Автобус Mercedes – семейный, с тремя детскими креслами внутри.

– И Валерий сам за рулем?

– Да, это даже не Porsche Cayenne. На таком можно таксовать еще параллельно (смеется). С абсолютно обычным салоном, без всякого тюнинга.

– Ваша самая дорогая совместная с Валерой покупка?

– Если не брать недвижимость, то машина Mercedes.

– А если брать недвижимость?

– Тогда квартира в Эстонии.

– Сколько стоит?

– Двести с чем-то тысяч евро. Для московских расценок это не очень много, но дорого для Эстонии.

– Я думала, сейчас будет типа миллион евро.

– Нет, все очень скромно, – сказала в интервью Алле Шишкиной.