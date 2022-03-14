Жена Карпина о предложении выйти за Валерия: «Пользуясь дезодорантом после душа, спросил: «А ты-то что, замуж за меня пойдешь?»

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Дарья Карпина рассказала, как Валерий Карпин предлагал ей заключить брак.

«Мы собирались на свадьбу к Роме Асхабадзе, и Валера после душа, пользуясь дезодорантом, спросил: «А ты-то что, замуж за меня пойдешь?» А у меня на голове полотенце, все такое – не такого я ожидала.

Но позже он сделал официальное предложение. У меня был концерт в ресторане. 40 минут выступаю, 20 отдыхаю – и так три раза. И в один из перерывов сажусь за стол, за которым сидят Валера, его мама и мои родители. Валера спрашивает: «Ты не чувствуешь, что на чем-то сидишь?»

Встаю, вижу коробочку, а внутри – кольцо», – сказала супруга главного тренера «Ростова» и сборной России в интервью Алле Шишкиной.

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