В АПЛ могут вернуть 5 замен. Клубы проведут голосование в июне

В могут снова ввести 5 замен.

В июне этот вопрос обсудят на общем собрании клубов лиги, где будет проведено голосование о пяти заменах, сообщает Daily Mail.

Кроме того, во вторник введение пяти замен обсудят капитаны команд АПЛ.

В то же время клубы, не относящиеся к лидерам лиги, могут помешать принятию этого решения. Они считают, что 5 замен дают несправедливое преимущество более богатым клубам.

5 замен были разрешены в АПЛ в 2020 году сразу после возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса, но на сезон-2021/22 лига вернулась к трем заменам.