Кержаков о санкциях: «Считаю, что спорт вне политики. Обидно, что эта истина нарушается»

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Александр Кержаков высказался о санкциях в отношении российского футбола.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в своих соревнованиях.

«Считаю и буду считать, и надеюсь, что спорт, футбол в частности, будет вне политики. К сожалению, истина, которая была на протяжении многих лет, нарушается… Это печально и очень обидно. Опять же, мы не можем повлиять ни на что сейчас, к сожалению.

Остается только ждать и надеяться, что это в скором времени закончится, бан снимут, сборная и клубы будут играть на турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА», – сказал тренер «Нижнего Новгорода».

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