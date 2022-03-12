Кержаков о санкциях: «Считаю, что спорт вне политики. Обидно, что эта истина нарушается»

высказался о санкциях в отношении российского футбола.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в своих соревнованиях.

«Считаю и буду считать, и надеюсь, что спорт, футбол в частности, будет вне политики. К сожалению, истина, которая была на протяжении многих лет, нарушается… Это печально и очень обидно. Опять же, мы не можем повлиять ни на что сейчас, к сожалению.

Остается только ждать и надеяться, что это в скором времени закончится, бан снимут, сборная и клубы будут играть на турнирах под эгидой ФИФА и , – сказал тренер «Нижнего Новгорода».