«Зенит» о Тимощуке: «Решения не обдуманы, это жест политической манипуляции. Интересы тренера продолжим отстаивать в CAS»

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«Зенит» объяснил политической манипуляцией решение лишить Анатолия Тимощука всех титулов на Украине.

Ранее Украинская ассоциация футбола официально объявила, что тренер «Зенита» лишен лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.

«Анатолий Тимощук – большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер.

Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств.

Считаем, что решения, принятые УАФ, не обдуманы и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры.

Интересы своего тренера «Зенит» продолжит отстаивать в CAS», – сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.

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