Хави: «Дембеле бьется за «Барсу», и люди видят это. Их не обманешь, они счастливы»

Теги Барселона Осасуна Хави Ла Лига Усман Дембеле Футбол

Хави высоко оценил игру Усмана Дембеле после победы «Барселоны» над «Осасуной».

Каталонцы дома разгромили команду из Памплоны в рамках 28-го тура Ла Лиги (4:0). Француз отдал 2 голевых паса.

– Мы прибавили в интенсивности, движении мяча. Мы мечтаем, у нас есть желание. Возможно, мы думали, что будет проще, но в футболе не бывает легко.

Если мы будем играть вот так, можем конкурировать с любым клубом. Наличие конкуренции в команде – это хорошо, сейчас у нас более глубокий состав.

– Как вам игра Дембеле?

– Когда он выступает так, люди счастливы. Он бьется за «Барсу», и люди видят это, их не обманешь.

– 20 марта вы сыграете с «Реалом» на выезде...

– Даже если мы выиграем на «Сантьяго Бернабеу», победить в Ла Лиге будет очень трудно. Мы не можем быть слишком уже оптимистичны, – сказал главный тренер «Барселоны».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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