Хави: «Дембеле бьется за «Барсу», и люди видят это. Их не обманешь, они счастливы»

высоко оценил игру после победы «Барселоны» над «Осасуной».

Каталонцы дома разгромили команду из Памплоны в рамках 28-го тура (4:0). Француз отдал 2 голевых паса.

– Мы прибавили в интенсивности, движении мяча. Мы мечтаем, у нас есть желание. Возможно, мы думали, что будет проще, но в футболе не бывает легко.

Если мы будем играть вот так, можем конкурировать с любым клубом. Наличие конкуренции в команде – это хорошо, сейчас у нас более глубокий состав.

– Как вам игра Дембеле?

– Когда он выступает так, люди счастливы. Он бьется за «Барсу», и люди видят это, их не обманешь.

– 20 марта вы сыграете с «Реалом» на выезде...

– Даже если мы выиграем на «Сантьяго Бернабеу», победить в Ла Лиге будет очень трудно. Мы не можем быть слишком уже оптимистичны, – сказал главный тренер «Барселоны».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.