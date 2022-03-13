Ферран Торрес сделал первый дубль за «Барселону», у Дембеле 1+4 в 4 последних матчах

сделал первый дубль за «Барселону».

22-летний атакующий хавбек на 14-й минуте реализовал пенальти, а на 21-й забил «Осасуне» с игры в матче 28-го тура (3:0, первый тайм).

У экс-футболиста «Манчестер Сити» 5 голов и 3 результативных паса в 12 матчах за каталонцев.

Голевой пас на второй гол Феррану отдал вингер , он же ассистировал и Пьеру-Эмерику Обамеянгу. У 24-летнего француза гол и 4 голевых паса в 4 последних матчах.

Подробная статистика Торреса доступна здесь, а Дембеле – тут.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.