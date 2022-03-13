Обамеянг забил 5 голов в 6 матчах за «Барселону» в Ла Лиге

забил 5 голов в 6 матчах за «Барселону» в .

32-летний форвард из Габона отправил мяч в ворота «Осасуны» (3:0, первый тайм) в 28-м туре чемпионата .

За последние 60 лет лишь еще 7 футболистам удавалось забить 5+ голов в шести первых матчах Примеры. Это делали , , , , , и .

У Обамеянга также есть гол за «Барсу» в Лиге Европы. Он проводит 9-й матч за каталонцев после перехода из «Арсенала» зимой. Подробная статистика игрока – здесь.