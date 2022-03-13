Обамеянг забил 5 голов в 6 матчах за «Барселону» в Ла Лиге

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Пьер-Эмерик Обамеянг забил 5 голов в 6 матчах за «Барселону» в Ла Лиге.

32-летний форвард из Габона отправил мяч в ворота «Осасуны» (3:0, первый тайм) в 28-м туре чемпионата Испании.

За последние 60 лет лишь еще 7 футболистам удавалось забить 5+ голов в шести первых матчах Примеры. Это делали Шандор Кочиш, Йохан КройффХанс Кранкль, Роналд Куман, Ромарио, Роналдо и Златан Ибрагимович.

У Обамеянга также есть гол за «Барсу» в Лиге Европы. Он проводит 9-й матч за каталонцев после перехода из «Арсенала» зимой. Подробная статистика игрока – здесь.

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