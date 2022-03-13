Томас Тухель: «Точно останусь в «Челси» до конца сезона. Мы не несем ответственности за ситуацию, так что будем делать свое дело»

Главный тренер не собирается покидать «Челси» до лета.

«Нет никаких сомнений в том, что я останусь до конца сезона. Надо оценивать ситуацию каждый день, поскольку все может меняться. Клуб выставлен на продажу, и все сложится хорошо, надеюсь. Так что будем идти вперед день за днем, что, в общем-то, хороший подход к жизни.

Есть обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, но это позволяет сосредоточиться на том, что мы можем изменить: нашей команде, на игроках и на мне.

Но «Челси» – это нечто большее, нежели только первая команда. Это огромный клуб с большой историей, тут работают сотни людей, поэтому важно не унывать и помогать им отвлечься.

Нам нужно верить в процесс, который ведется в отношении клуба. Мы известные работники, потому что можем делать заявления на камеру, но мы лишь работники.

Мы не несем ответственности за ситуацию, так что будем заниматься своим делом. В клубе много обеспокоенных людей, которых я вижу каждый день и которые работают тут десятилетиями, но не так известны. Они волнуются по поводу будущего. Так что мы видим, насколько важен даже 90-минутный матч. Мы играем для того, чтобы дарить людям радость», – сказал Тухель.

«Пока есть форма и автобус, мы будем играть. Точно будем бороться». Тухель – щит для «Челси», говорит только он