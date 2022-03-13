Роналду – первый игрок, трижды выводивший «МЮ» вперед в счете в одном матче АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Криштиану Роналду вчера трижды вывел «Ман Юнайтед» вперед в игре с «Тоттенхэмом».

На 12-й минуте португалец открыл счет, затем Харри Кейн сравнял с пенальти. На 38-й минуте Роналду оформил дубль после паса от Джейдона Санчо, но на 72-й защитник «МЮ» Харри Магуайр забил в свои ворота. На 81-й минуте португалец забил победный мяч.

Роналду – первый игрок, которому трижды удалось вывести «Манчестер Юнайтед» вперед в счете в одной игре АПЛ.

В этом сезоне 37-летний нападающий забил 18 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Он лучший бомбардир команды.

Статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Мощь Роналду – не только хет-трик, но и 8 ударов (весь «Тоттенхэм» нанес 10!). Вклад Рангника в победу тоже есть

Безумный хет-трик Роналду «Тоттенхэму» – 59-й в его карьере. Давайте все вместе: Siii 💎

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные