Изидор о 2 голах в 2 играх РПЛ: «В России мне комфортно. Чувствую себя как рыба в воде»

оценил свою результативность в , где в 2 первых играх он забил 2 гола.

Форвард дал комментарий после матча с ЦСКА (1:2).

«Разочарованы результатом. Игра была интенсивная, много единоборств. Надеюсь, извлечем уроки, чтобы продолжать путь дальше.

С адаптацией не было проблем. На сборах у меня было много моментов, но я не забивал. Хотя я не сомневался, что выйду на путь забитых мячей, знал, что так и будет.

В России мне комфортно. Чувствую себя как рыба в воде. Семья меня поддерживает. Все хорошо. Мы не разделяем наших трех тренеров, слушаем всех, они вносят свой вклад в подготовку к матчу», — сказал Изидор.