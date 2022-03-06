Изидор забил 1-й гол за «Локо» в дебютном матче в РПЛ

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Вильзон Изидор впервые забил за «Локомотив».

21-летний форвард отличился на 21-й минуте матча 20-го тура РПЛ против «Химок» (2:1, первый тайм). Французский нападающий забил первый гол за «Локомотив» в дебютном матче российского чемпионата.

Изидор отыграл 90 минут в игре 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (0:4), но результативными действиями не отметился.

Статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локо» и «Химками». На сайте также доступна видеотрансляция игры.

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