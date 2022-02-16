Изидор о переходе в «Локо»: «Цорн убедил меня, что Москва – хороший город. Для иностранцев Россия – холодная страна»

Нападающий Вильзон Изидор прокомментировал трансфер из «Монако» в «Локомотив».

– Почему перешел именно в «Локо»?

– В первую очередь меня подтолкнул к этому шагу проект развития. Проект, в котором участвуют молодые игроки с целью развития для дальнейшего выхода на европейский уровень.

Я нацелен на крупные клубы, и «Локомотив» – часть этого. Но моя цель – соревноваться с чемпионами, играть на чемпионате мира за сборную Франции.

Я уверен, что «Локомотив» сможет помочь мне в достижении этой цели, поэтому я сделал этот выбор. После того, что случилось в Монако, мне давали не так много времени. Мне объяснили, что здесь будет такая возможность. Поэтому я принял решение приехать сюда.

Я много говорил с . Он меня убедил, что Москва – хороший город, мне понравится команда, что тут отличный уровень футбола и все должно пройти хорошо. Я подумал, сначала один, потом с семьей, и принял решение присоединиться к «Локомотиву».

– Каковы ожидания от Москвы?

– Да, это правда, что для нас, иностранцев, Россия – очень холодная страна. Мы берем вещи, чтобы согреться. Хотя когда занимаешься спортом, сложно замерзнуть, но у меня всегда есть теплая одежда с собой. Потому что не знаешь, какая погода ждет тебя.

Что касается мест, которые я хочу посетить в Москве, то я не так много их знаю. Надеюсь, что мои товарищи по команде покажут мне как можно больше интересных мест. Я знаю, что есть много удивительных мест в Москве, и я хочу их увидеть, – сказал Изидор.

«Локо» подписал форварда «Монако», которого считали новым Мбаппе. Пока его максимум – статус открытия 3-й лиги

