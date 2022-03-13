Карпин об отъезде легионеров: «Давление большое. Если игрок говорит «Мама плачет, ночами не спит», какой довод привести? Их можно понять»

Валерий Карпин объяснил решение части легионеров покинуть «Ростов» давлением извне.
– Из «Ростова» уехали пять игроков-иностранцев. Как отреагировали на это решение?
– Когда поступило предложение из «Ростова», ребята еще находились в команде, но решение ими было уже принято. Встречался с ними, но понятно, что причины их шага не в футбольной плоскости.
Два шведа и норвежец – ребята молодые, давление на них большое, и тут все сложно. Семьи, родители, бабушки и дедушки, конечно, во многом повлияли. Когда родные так переживают, парни сказали, что спокойствие их семей важнее футбола. Решение можно понять и принять.
– Ваши доводы они не приняли?
– Какой довод можно привести, если игрок говорит «Мама плачет, ночами не спит»? Скажите, я приведу этот довод. Сказать: мама, не плачь?
– Остались Хасимото и Соу. Их логика?
– Каждый реагирует по-своему. Кто-то может совладать с ситуацией, кто-то нет. Плюс Соу и Хасимото опытнее, им уже не по 20 лет, они реагируют по-другому, как и родители, наверное.
– Есть в их решении фактор закрытого аэропорта в Ростове?
– Нет, это не самый главный фактор.
– Почувствовали, что на уехавших давит их федерация футбола?
– Не почувствовал – я это знаю, ребята не скрывают, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
Теперь минус 5 легионеров у «Ростова» и минус 2 у «Рубина». В списке покинувших РПЛ почти 30 человек