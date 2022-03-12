Карпин о расширении РПЛ: «Спортивный принцип уже нарушен. Необходимо увеличить количество игр, если не вернутся еврокубки»

поделился мнением о возможном расширении до 18 команд.

– Обсуждается история с расширением РПЛ и голосованием клубов по тому, чтобы никто не вылетал напрямую в этом сезоне. С одной стороны, это нарушение спортивного принципа, с другой – спортивный принцип уже нарушен, потому что несколько команд ослаблены массовым уходом иностранцев.

– Последний фактор – то же самое нарушение спортивного принципа. «Краснодар», «Ростов» и «Урал» готовились с одними футболистами, сейчас у краснодарцев ушло 8 футболистов основного состава, у «Ростова» – пятеро... Спортивный принцип уже нарушен.

Похожая ситуация была, когда в одном из последних чемпионатов из-за ковида не доиграли сезон в ФНЛ, и не было стыков. Это форс-мажор. На мой взгляд, спортивный принцип нарушается – и сейчас говорю в принципе, не применительно к «Ростову».

Важно и то, что в следующем году необходимо увеличивать количество игр в РПЛ, – если не вернутся еврокубки, не станет перерывов на сборную или эти перерывы будут сокращены. Пока мы живем в такой реальности, нужны дополнительные игры.

Если это будет сделано за счет расширения РПЛ – ок, это уже необходимость следующего сезона. Иначе 30 туров можно сыграть за 6 месяцев, остальные 6 месяцев клубы будут платить зарплаты просто так, – сказал главный тренер и сборной России.