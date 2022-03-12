Роналду сделал первый хет-трик за «МЮ» после возвращения. Лишь Шерингем забил 3 гола за матч в АПЛ, будучи старше

Криштиану Роналду забил 3 мяча в игре «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом» в 29-м туре АПЛ.
Нападающий отметился голами на 12-й, 38-й и 81-й минутах матча.
Это первый хет-трик португальца за «МЮ» после возвращения в клуб летом 2021 года.
При этом в текущем сезоне трижды Роналду уже забивал – Люксембургу в составе национальной сборной.
Криштиану забил 3 гола в одном матче АПЛ в 37 лет и 35 дней, будучи старше него, это делал лишь один футболист – Тедди Шерингем в августе 2003 года (37 лет и 146 дней).
Всего это 49-й хет-трик на клубном уровне в карьере форварда. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Роналду забил 12 голов в этом сезоне АПЛ. Он лучший бомбардир «МЮ», у Бруну – 9 мячей