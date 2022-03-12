Чеферин о поддержке ЛГБТ: «УЕФА никогда не будет протестовать против Орбана, Макрона или Джонсона. Иначе мы станем политической организацией»

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Президент УЕФА высказался об отношении союза к ЛГБТ.

– Во время Евро-2020 УЕФА не хотел использования радужной подсветки на «Альянц Арене». Что союз делает для ЛГБТК-сообщества?

– Мы против любой дискриминации, включая дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. Мы проводим много акций, помогаем различным организациям.

Запрет на подсветку «Альянц Арены» – это другое. Мэр Мюнхена заявил, что УЕФА должен выразить протест против премьер-министра Венгрии. Это популистский шаг, вот и все.

УЕФА никогда не будет протестовать против действий Орбана, Драги, Макрона или Джонсона. Иначе мы станем политической организацией, – заявил Александер Чеферин.

15 июня 2021 года в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.

В частности, учителям в стране запретили во время уроков называть гомосексуальность нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.

Из-за этого мэр Мюнхена Дитер Райтер предложил использовать радужную подсветку на «Альянц Арене» в день матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. УЕФА отклонил запрос, но в Мюнхене все равно устроили акцию в поддержку ЛГБТ.

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