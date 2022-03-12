Президент УЕФА о футбольных финансах: «Можем подумать о потолке расходов. Легко говорить: «Сделайте как в НБА». Но мы не можем»

Президент УЕФА высказался о финансах в европейском футболе.

– Пандемия поставила футбольные финансы на колени. Каким будет новый финансовый фэйр-плей?

– Пандемия создала проблемы для всех, но для некоторых это стало хорошим оправданием для их ошибок в управлении. Финансовый фэйр-плей был создан для устранения убытков в футболе, теперь нам нужно больше сосредоточиться на соревновательном балансе.

– Может ли УЕФА ввести потолок зарплат? Вы изучаете такую возможность?

– Это противоречит европейским нормам труда, но мы можем подумать о потолке расходов. Легко говорить: «Сделайте как в НБА». Но мы не можем.

Вы уверены, что хотите именно эту модель? Самый дорогой билет на финал чемпионов стоит 500 евро. Самый дешевый на Супербоул стоит тысячу долларов, – сказал .