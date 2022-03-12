Дино Дзофф: «Доннарумма остается одним из лучших вратарей. Ошибка в матче с «Реалом» не его, нельзя ставить голкипера в такое положение»

поддержал на фоне критики.

«Оставьте вратарю отражение ударов, нельзя ставить голкипера в такое положение. Доннарумма остается одним из лучших вратарей, ошибка [в матче с «Реалом»] не его.

Можно хорошо играть ногами, но приоритетом остается хорошее отражение ударов. Сегодня мы более привычны к определенному дуализму.

Не думаю, что эта ситуация повлияет на игру Доннаруммы в «ПСЖ» и сборной. Я желаю ему выиграть чемпионат мира и повторить мои достижения, потому что он этого заслуживает», – сказал бывший вратарь сборной Италии и чемпион мира об игроке «ПСЖ» в интервью La Gazzetta dello Sport.

На 61-й минуте матча чемпионов «Реал» – «ПСЖ» (3:1) Карим Бензема прессинговал Доннарумму у ворот и вынудил его выбить мяч на Винисиуса. Тот отдал пас Бензема, после чего Карим забил гол в пустые ворота, сравняв счет.

Арбитр Данни Маккели посчитал, что Бензема не нарушал правила в этом эпизоде, и засчитал гол.

Чудовищный привоз Доннаруммы, с которого все началось. А «ПСЖ» видит судейский позор