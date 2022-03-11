Джанлуиджи Доннарумма: «Вылет из ЛЧ – это удар, непростые два дня. «ПСЖ» должен думать о победе в Лиге 1, отдавать все силы за эту форму»

опубликовал обращение после вылета из .

Французский клуб проиграл со счетом 1:3 «Реалу» в ответном матче и завершил выступление в турнире.

«Вылет из Лиги чемпионов – это удар. Последние два дня были непростыми, но именно из таких трудных времен нужно выходить сильными.

Теперь мы должны думать о том, как выиграть Лигу 1, отдать все силы за эту форму, как я всегда это и делал, за этот клуб, за болельщиков.

Начнем все заново, все вместе!» – написал итальянский вратарь.