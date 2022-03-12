Маттейс де Лигт: «Я защитник старой школы: люблю отборы и единоборства. Это называют грязной работой, но я считаю ее прекрасной»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт высказался о стиле своей игры.

«Грязная работа очень важна. Люди называют ее грязной, но я считаю ее прекрасной. Люблю отбирать мяч, выигрывать единоборства. В этом плане я защитник старой школы.

Сейчас много защитников, которые просто держат позицию и закрывают зоны. Но мне еще нравится играть один в один, сражаться с соперником.

В «Аяксе» я привык играть с действительно высокой линией обороны. Иногда она была слишком высокой, возможно. Это довольно рискованно. Сейчас в «Ювентусе» главное – найти баланс», – сказал футболист.