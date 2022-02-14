Де Лигт о судействе в матче с «Аталантой»: «Игры рукой не было. Мяч попал мне в ребра»

Защитник Маттейс де Лигт после матча Серии А с «Аталантой» (1:1) прокомментировал эпизод, в котором он заблокировал удар хавбека .

Генеральный директор клуба из Бергамо Умберто Марино считает, что мяч попал де Лигту в руку, поэтому нужно было показать ему красную карточку и назначить пенальти.

«Я сохранял спокойствие и непринужденность, потому что почувствовал, что мяч попал мне в ребра.

Я знал, что игры рукой не было, поэтому не беспокоился. Я делаю свою работу, защищаю ворота», – сказал де Лигт.