Де Лигт о судействе в матче с «Аталантой»: «Игры рукой не было. Мяч попал мне в ребра»

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия судьи Жереми Бога Маттейс де Лигт Футбол

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт после матча Серии А с «Аталантой» (1:1) прокомментировал эпизод, в котором он заблокировал удар хавбека Жереми Бога.

Генеральный директор клуба из Бергамо Умберто Марино считает, что мяч попал де Лигту в руку, поэтому нужно было показать ему красную карточку и назначить пенальти.

«Я сохранял спокойствие и непринужденность, потому что почувствовал, что мяч попал мне в ребра.

Я знал, что игры рукой не было, поэтому не беспокоился. Я делаю свою работу, защищаю ворота», – сказал де Лигт.

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