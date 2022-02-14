Де Лигт о фоле на Малиновском: «Не думал, что он сможет забить с 30 метров»

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Руслан Малиновский Маттейс де Лигт Футбол

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт после матча Серии А с «Аталантой» (1:1) высказался о своем фоле на Руслане Малиновском, после которого хавбек открыл счет дальним ударом со штрафного.

«Я думал, что забить с такой дистанции невозможно! Я даже спросил у Малиновского после матча, как ему это удалось. Не думал, что он сможет забить с 30 метров.

Считаю, что обе команды разочарованы потерей двух очков, но это футбол», – сказал де Лигт.

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